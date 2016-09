Positives Afrika: Benin

Positives Afrika – Entdeckungsreise nach Benin Wenn ein afrikanisches Land bekannt ist, liegt es an den negativen Bildern die durch Medien nach Europa transportiert werden. Es ist an der Zeit dies zu ändern. Deswegen lädt Sie Afrika TV mit der Kampagne “Positives Afrika” zur einer Entdeckungsreise nach Benin ein, um die vielfältigen Seiten dieses westafrikanischen Landes näher zu bringen. Alexis Neuberg begrüsst im Studio Mag. Christophe Adjassoho (Sprachtrainer bei Osiris Lernakademie), MA. Audrey Kodjo (Absolventin Wirtschaft) und MA. Sènani Saïzonou (Absolventin Psychologie). Alle drei Gäste sind aus Benin und stellen ihr Land vor. Gute Reise!

