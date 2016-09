Sendung in englischer Sprache Louise Deiniger, die Vorsitzende von KIDA (Kenians in Diaspora Austria) ist zu Gast bei Alexis Neuberg und erzählt wie es ihrer Organisation gelang, mit Hilfe von Projekten wie Women in Parliament oder Youth Development weit über die eigentliche keniatische Community in Österreich bekannt zu werden. Anschließend empfängt Hootensiah Muchai die Unternehmerinnen Patricia Cherotschiltsch und Elizabeth Hartig, die mit Wine2Africa eine recht ungewöhnliche Geschäftsidee umsetzen.

