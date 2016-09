Dieses Mal wird bei Afrika TV der 56. Unabhängigkeitstag der Demokratischen Republik Kongo in Österreich zelibriert. Veranstaltet wurden die Feierlichkeiten am 2. Juli 2016 vom Konsulat der Republik Kongo unter Mag. Ursula Simacek. Zu Gast in Wien war der Vize-Außenminister und Zuständige für die Dijaspora, Antoine Bayamba Okombo, sowie der serbische Botschafter der Republik Kongo, Dr. Paul Emile Tschimanga Ahuka.

