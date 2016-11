Prince Zeka bringt am 12. November mit seinem aktuellen Musikprogramm das moderne Afrika auf die Bühne der Szene Wien!

Wo: ((szene)) Wien – Haufgasse 26, 1110 Vienen

Wann: 12. November 2016

Einlass: 19:30 Uhr

Tickets:

Abendkassa € 18,-

Vorverkauf € 15,-

online auf ticketgarden.com (siehe Link oben) – Achtung: endet am Fr 11.11. um 22:00 Uhr!

oder direkt bis Do 10.11., 12:00 Uhr bei Moses Records, Lerchenfelderstraße 33, 1070 Wien

oder Trilogie – griechisches Restaurant, Lange Gasse 25, 1080 Wien



Am Samstag, den 12. November 2016, findet in der Szene Wien unter dem Titel „Afrika Sangana“ (zu deutsch: „Die Einheit Afrikas“) eine große Musikshow mit Prince Zeka statt.

Diese Show präsentiert 20 MusikerInnen und 8 TänzerInnen auf der Bühne, die zum überwiegenden Teil aus Afrika stammen, und gemeinsam mit Prince Zeka Songs aus dessen aktuellem Programm performen.

Im Rahmen dieser Show präsentiert Prince Zeka auch seine neue EP „Ma jolie“.

Prince Zeka nennt seine Musik „Makoul“, ein erfrischender Mix aus Afro-Beat, Soul, Funk , Reggae und La Rumba Congolaise. In seinen Texten thematisiert Prince Zeka Alltagserfahrun-gen ebenso wie politisch aktuelles Geschehen. Er transportiert mit seiner Musik Botschaften der Gleichberechtigung und des Respekts, vermittelt darüber hinaus aber ein Lebensgefühl, das getragen ist von der Vision einer neuen und positiven Kultur der Freiheit und Solidarität.

Prince Zeka’s Musik ändert Hörgewohnheiten, und damit vielleicht auch vorgefasste Meinungen über afrikanische Musik und kulturelle Identitäten als unveränderliche Größen. Er repräsentiert damit die Modernität afrikanischer Musik, wie sie hierzulande nur selten vermittelt wird.

MusikerInnen:

Prince Zeka & Dunia Moja:

Prince Zeka: lead vocals, guitar (Dem. Rep. Kongo)

Lee Hofmann: vocals, guitar (Südafrika)

Mehdi Chamma: guitar (Marokko)

Rafiq Varind: vocals, shaker (Südafrika)

Yannick Fundi: keyboard (Dem. Rep. Kongo)

Cheikh Ndao: bass (Senegal)

Biko Litindi Botowamungu: bass (Dem. Rep. Kongo)

Redouan Bariane: percussion (Marokko)

Michael Godschachner: drums (Österreich)

David Halasz: drums (Österreich)

special guests:

Victoire Fundi: bg vocals (Dem. Rep. Kongo)

Sheila Schmidhofer: bg vocals (Madagaskar)

Jenny Khonde: bg vocals (Dem. Rep. Kongo)

Aisha Eisa: bg vocals (Ägypten)

Topoke: rap (Dem. Rep. Kongo)

Markus Carr: rap (USA)

Daniel Weber: saxophone (Österreich)

Richmond Ojobor: trompet (Nigeria)

Christof Mittermeier: trombone (Österreich)

Ibu Nga Ba: percussion (Senegal)

TänzerInnen:

Jules Mekontchou (Kamerun)

Jenny Khonde (Dem. Rep. Kongo)

Aisha EA (Ägypten)

DongTingNa (China)