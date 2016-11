Vor allem für “Alkohol, Suff, Drogen und Frauen” sollen afrikanische Männer ihr Geld ausgeben. Jetzt entschuldigt sich der CSU-Politiker und Entwicklungshilfeminister für diese rassistische Aussage .

Am 2. November bei einem Deutschlandkongress der Union in Bonn zog über das Leben in Afrika unter Berufung auf Forschungsergebnisse über afrikanische Männer her: Wenn ein afrikanischer Mann 100 Dollar verdient, was bringt der nach Hause? 30 Dollar. Und was macht er mit dem Rest? Alkohol, Suff, Drogen, Frauen natürlich. Der afrikanische Mann investiere eben nicht in seine Kinder, in seine Familie, in Bildung und in Zukunft, ergänzte Müller.

Entschuldigung nach Bericht in der Heute Show

Jetzt entschuldigte sich der CSU-Politiker für seine rassistische Aussage bei der Weltklimakonferenz in Marokko, nach dem sogar die Heute Show über die überaus unpassende Wortwahl berichtete. Die Aussage wäre zu undifferenziert. Betrachte man die ganze Rede, habe er lediglich die Rolle der Frau und der Jugend für die Zukunft Afrikas hervorheben wollen.

Kritik von Seiten der SPD

Die SPD-Generalsekretärin Katarina Barley kommentierte Müllers Wortwahl scharf “Das ist abstoßender Rassismus, schlecht als Pseudowissenschaft getarnt” und legte damit nach, dass Solche Äußerungen eines Kabinettsmitglieds nicht würdig sein.

Artikel von Elena-Riccarda Hennig