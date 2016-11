Ein Gesicht der kenianischen Protestbewegung

und sein neues Buch Unbounded

Boniface Mwangi ist Vieles. Zweifacher CNN-Fotojournalist des Jahres, Gründer des Kreativzentrums PAWA254 in Nairobi, Menschenrechtsaktivist, Familienvater. Und seit kurzem auch Autor eines autobiografischen Werkes. Kommenden Freitag, den 19. November, stellt Boniface Mwangi sein Buch mit dem Titel UnBounded in Nairobi vor. Persönliche Geschichten über Begegnungen mit Menschen und prägende Ereignisse erlauben den Leser_innen einen Einblick in sein bisheriges Leben.

Die gewalttätigen Ausschreitungen nach den kenianischen Wahlen 2007/2008, welche Boniface Mwangi als Fotojournalist hautnah miterlebte, und die Gleichgültigkeit der damaligen politischen Machthabern waren der Auslöser für sein gesellschaftspolitisches Engagement. Seitdem machten unterschiedliche Protestaktionen den jungen Mann zum wahrscheinlich bekanntesten Gesicht der kenianischen Protestbewegung, die lautstark Korruption anprangert und mehr Transparenz von der Regierung fordert. Eine halbe Million Menschen folgen ihm mittlerweile auf Twitter.

Bei ihren Protestaktionen setzen die Aktivist_innen auf Kreativität, wie zum Beispiel 2013 im Zuge des Occupy Parliament Marsches. Die Protestierenden überschütteten lebende Schweine vor dem Parlamentsgebäude mit Blut um zu betonen, dass Politiker_innen genauso gierig wie Schweine seien. Mit TeamCourage startete Boniface Mwangi eine Intiative zur Selbstermächtigung der kenianischen Bevölkerung, denn wie es auf der facebook-Seite von TeamCourage heißt, we are the change we have been waiting for.

Einen Artikel von Katharina Eichinger

