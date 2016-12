22 Jahre lang war Yahya Jammehder Präsident Gambias, der vor allem für viele westliche Politiker ein Dorn im Auge war. Am ersten Dezember musste er seinen Platz für den neuen rechtmäßigen Präsidenten räumen: Adama Barrow

Yahya Jammeh war als skrupelloses und exzentrisches Staatsoberhaupt bekannt. Er kam 1994 durch einen Militärputschan die Macht und regierte fortan mit harter Hand. Von Menschenrechtsorganisationen wird ihm unteranderem hinterher gesagt, dass er Minderheiten durch seinen Sicherheitsapparat systematisch unterdrucken würde.

So manche Aussagen des Ex-Präsidenten Gambias mangelte es an Glaubwürdigkeit. Er behauptete er könne AIDS mit Heilkräuter Präparaten heilen und Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, wieder fruchtbar zaubern. Eine der vielleicht grausamsten Aussagen tätigte er während einer UN General-Versammlung im Jahre 2014, als er über die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in westlichen Staaten lamentierte:

“Homosexuality in all its forms and manifestations which, though very evil, anti-human as well as anti-Allah, is being promoted as a human right by some powers.”(bbc.com, 2.12.16)

Abbildung 1: Yahya Jammeh

Quelle: bbc.com

Ein neuer Hoffnungsträger



Adama Barrow heißt nun der neue Hoffnungsträger, der dem Land Aufschwung bringen soll. Er selber hat wenig bis keine Erfahrung in der Politik und überzeugte d ennoch mit seinem Ehrgeiz und Fleiß. Er selber ist in der Immobilien-Branche tätig und hat sich seinen Traum der Selbständigkeit hart erarbeitet. Als Jüngling gewann er ein Stipendium für eine High School in der gambischen Hauptstadt Banjul und arbeitet sich nach seinem Abschluss in einigen Firmen immer höher und höher. Später beschloss er sein Glück in London zu suchen und nahm eine Stelle als Security-Mann bei der Supermarktkette Argos an. Nicht selten arbeite er 15 Stunden am Tag.

Abbildung 2: Adama Barrow

Quelle: the Guardian

„Life is a process, and the UK helped helped me to become the person I am today. Working 15 hours a day builds a man.” (theguardian.com, 2.12.16)

Er möchte nun zunächst eine Übergangsregierung einsetzten, welche aus Mitgliedern der Oppositionsparteien bestehen soll. Wir sind sehr gespannt, wie sich der Politik-Neuling und vor allem Gambia entwickeln wird.