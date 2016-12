Migrationsfilmwoche mit IOM Genf

im AfriPoint

Filmvorführung am Sonntag, den 18.12.2016 von 18 – 20 Uhr

Nach dem Film offene Diskussion mit Kim Florence von IOM Genf

und Moderator Alexis Neuberg von Radio Afrika TV

KAKUMA – THE INVISIBLE CITY (114min)

Direktor: Lieven Corthouts

Wie soll man ein Zuhause schaffen im Niemandsland? Das Kakuma Flüchtlingslager mitten in der Turkana Wüste in Kenia, ist die am schnellsten wachsende Stadt in der Region. Viele von ihren Neuankömmlingen sind Kinder, welche von ihren Eltern aus den Konfliktregionen geschickt worden sind. Entgegen allen Erwartungen, nehmen die Kinder jede Möglichkeit in dem Lager wahr, um ihr Leben wieder aufzubauen.