Eröffnung der Info- und Werbescreens im AfriPoint

am 24.01.2017 um 18.00 Uhr

Hofmühlgasse 2, 1060 Wien (direkt bei der U4-Station Pilgrammgasse)

Wir sind das „AfriPoint“ – ein neues Infomationszentrum von Radio Afrika TV. An der Ampel vor unserem Lokal stehen in 2 Minuten mehr als 100 Autos mind. 30 Sekunden lang. Das macht insgesamt mehr als 200 Menschen alle 2 Minuten und 6.000 Menschen pro Stunde, wenn wir mit durchschnittlich 2 Personen pro Auto rechnen (Passanten dabei nicht mit eingerechnet). Das heißt in nur 10 Stunden kommen ca. 60.000 Menschen vorbei, die vor unserem Lokal durchschnittlich mind. 30 Sekunden lang stehen bleiben.

Mit unseren großen INFOSCREENS erreichen Sie ein Maximum an Publikum in kurzer Zeit.

Mit uns sparen Sie Werbungskosten und erreichen dennoch Ihr Publikum.

Seien Sie schon aktiv bei der Eröffnung dabei, entweder durch Ihre Werbung oder Ausstellung Ihrer Produkte.

Bitte kontaktieren Sie uns auf office@radioafrika.net oder 0676/3939133 um mehr zu erfahren

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.