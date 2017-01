SUNU’ART Event

Der Verein Sunugaal-Österreich präsentiert in Kooperation mit Radio Afrika TV das Event: Sunu’Art. Im Rahmen des kulturellen Austauschs zwischen Senegal und Österreich organisiert der Verein einen Kulturevent, dass die urbane Kunst Dakars in Wien in Szene setzt.

Sunu’Art ist für Samstag, den 14. Jänner 2017 im Afripoint in der Hofmühlgasse 2, 1060 Wien geplant.