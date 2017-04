Günther Lanier, Ouagadougou 12.4.2017

Sklaverei in Libyen! Westafrikanische Unzufriedenheit mit dem Neoliberalismus und die neokolonialistischen

Umtriebe ebenda, mein Hauptthema heute, müssen aus Aktualitätsgründen ein bisschen warten. Denn die IOM

lieferte gestern Beweise…

Felsmalerei von Tadrart Acacus, 300km südwestlich von Sabha, nahe Ghat, in Südwestlibyen

mehrere tausend Jahre alt – Reste einer üppigeren Zeit

MigrantInnenbehandlung à la Sinai in Libyen

Anfang des Jahres schrieb ich hier für Radio Afrika den Artikel “Folter wird Geld“ über brutale, im Sinai

entwickelte Geschäftspraktiken: MigrantInnen, insbesondere aus Eritrea, werden gefangen gehalten und

regelmäßig gefoltert. Um Lösegeld zu erpressen, werden ihre Angehörigen per Handy zu diesen Foltersitzungen

zugeschaltet. Am Ende des Artikels stand zu lesen, dass dieses Geschäft vom Sinai insbesondere nach Libyen

abgewandert ist. Seit gestern haben wir dafür erste Beweise aus beglaubigter Hand: eine Presseaussendung der

Internationalen Organisation für Migration (IOM). Während das Geschäftsmodell dasselbe geblieben ist, haben

sich die Herkunftsländer der Gefolterten und Erpressten diversifiziert – die MigrantInnen stammen nicht mehr

hauptsächlich aus Eritrea, werden nicht mehr an der dortigen Grenze “abgeholt“, Gefangennahme und Verkauf

erfolgen erst in Libyen selbst. Wo die Betroffenen herkommen, spielt wenig Rolle. Der Schwerpunkt dürfte in

Westafrika liegen (Senegal und Gambia werden explizit erwähnt).

Unterdessen hat Italien mit südlibyschen Ethnien Verträge geschlossen, die sicherstellen sollen, dass weniger

MigrantInnen nach Europa kommen. Die zerrütteten Zustände in Libyen selbst, der Nährboden für

Terroristen-Verstecke und auch Folterlager, kommen in solchen Verhandlungen meines Wissens nicht vor. In

Sabha im Herzen Libyens soll sich laut IOM ein regelrechter SklavInnenmarkt etabliert zu haben. Aber auch aus

der Umgebung der Hauptstadt Tripoli und aus Misrata sind der IOM Fälle bekannt. Systematische

Mangelernährung, sexueller Missbrauch, Gewalt bis hin zum Mord seien gang und gäbe.

Vergessen wir nicht: Es waren die Bomben von Sarkozy, Cameron, Obama & Co, die Libyen 2011 in einen

gescheiterten Staat verwandelt haben, das heisst seine politische und administrative und ökonomische Struktur

so gründlich erschüttert oder zerstört haben, dass alle Bedingungen nunmehr vereint sind für Sklavenmärkte und

Folterlager.



Armes Westafrika



Dass WestafrikanerInnen in Libyen “ihr Glück versuchen“ und allen Gefahren trotzend auf eine Überfahrt nach

Europa setzen, deren Gefahren ja rundum zur Genüge bekannt sind, dass sie dieses Risiko bewusst eingehen, ist

selbst schon ein Zeichen. Daheim für die allermeisten die ökonomische Aussichtslosigkeit und in der Ferne die

insbesondere im ubiquitären Fernsehen vorgespiegelten Reichtümer der Satten Welt alimentieren schon länger

die Migrationsströme – freilich ändern sich die Routen, passen sich z.B. rezenten EU-Maßnahmen zur weiteren

Abschottung der Festung Europa an.

Das ist nicht neu.

Sinnbild der von Kolonialherren hinterlassenen Zerstörung?

Ruinen des antik-griechischen Kyrene in Libyens Nordosten

Mittlerweile fest in neoliberaler Hand.

Westafrika sei neuerdings durch und durch demokratisch. Vielleicht war es im Jeune Afrique, dass ich diese

Jubelbotschaft las, ich weiß es nicht mehr. Seit Yahya Jammeh im Dezember 2016 die Wahlen verloren hat und

in der Folge so massivem internationalen Druck ausgesetzt war, dass ihm nichts anderes übrigblieb, als den Platz

an der Staatsspitze tatsächlich zu räumen und sich in sein äquatorialguineisches goldenes Exil zurückzuziehen,

stünde in gesamt Westafrika demokratiepolitisch alles zum Besten. Wenn das Volk die Macht ausübt, hat es

zufrieden zu sein – das ist das Grundprinzip der Demo-kratie, der Volks-herrschaft.

Und wenn das aber nicht so ist?

In Niamey hat die von der Regierung verordnete Schließung der Universität gerade zu Unruhen geführt, die

einen toten Studenten, 109 Verletzte und 313 Verhaftungen verursacht hat. Die Opposition und Zivilgesellschaft

sind geknebelt – der wichtigste Oppositionelle, Hama Hamadou, musste die 2016er Wahl aus dem Gefängnis

führen, da ihm ein Prozess angehängt worden war – seine Frau hätte sich in Nigeria ein Kind gekauft.

Inzwischen leidet der Südosten des Landes unter Boko Haram.

In Mali kommt der Friedensprozess weiterhin nur im Schneckentempo voran – auch die Anfang April zu Ende

gegangene nationale Versöhnungskonferenz hat zu mehr Streitereien als Fortschritten geführt. Die Angriffe

islamistischer Terroristen im Land sind unterdessen nicht weniger geworden. Und es mangelt nicht an Streiks:

der Gesundheitssektor funktioniert seit einiger Zeit nur im Notfallmodus, jetzt legen auch die LehrerInnen die

Arbeit wieder einmal nieder.

In Mauretanien ist Sklaverei zwar verboten – wenn du dich aber gegen tatsächlich sehr wohl weiterbestehende

Sklaverei engagierst, wirst du ins Gefängnis gesteckt.

In Senegal verwendet Präsident Macky Sall Gerichte zum Ausschalten politischer Gegner. Letztes Opfer: der

Bürgermeister von Dakar, Khalifa Sall. Die Zivilgesellschaftsbewegung Y’en a marre (in etwa: “uns reicht’s“),

die 2012 einen nicht unwesentlichen Anteil an Macky Salls Wahlerfolg hatte, mobilisiert nun gegen ihn, er hätte

seine WählerInnen verraten und keines seiner Wahlversprechen erfüllt.

Auch in Ouagadougou ist “das Volk“ unzufrieden mit seinem vor eineinhalb Jahren gewählten Präsidenten, der

nicht einmal versucht, die in ihn gesetzten Hoffnungen einer grundsätzlichen Veränderung zu erfüllen – er war ja

auch vorher schon jahrzehntelang Teil der herrschenden Clique Blaise Compaorés. Es mangelt folgerichtig nicht

an Protesten und Streiks.

In Guinea bedient sich der Langzeitoppositionelle Alpha Condé, seit er selbst am Thron sitzt, immer wieder

auch zweifelhafter Methoden, schreckt z.B. ganz offensichtlich auch vor dem “Kauf“ von Oppositionellen nicht

zurück. Die Menschenrechte werden nach Meinung der UNO nach wie vor nur ungenügend respektiert. Und die

Aufklärung vergangener Verbrechen (insbesondere der Vorgänge vom 28.September 2009) kam bisher nicht

recht voran.

Im Benin hat Unternehmerpräsident Talon gerade zurückrudern müssen, ist mit seinem Hauruck-Versuch einer

quasi ganz persönlichen, mit niemand akkordierten Verfassungsänderung gescheitert.

In Abidjan folgt ein Streik auf den anderen. Dann schießen Soldaten in an allen Ecken und Enden des Landes in

die Luft. Dabei gibt’s den einen oder anderen Toten. Die ehemaligen Rebellen hatten Alassane Ouattara zwar mit

ihren Waffen dazu verholfen, seinen 2010er Wahlsieg im Mai 2011 in reale Präsidentschaft zu verwandeln –

allein die ihnen dafür versprochene Belohnung hatte sich nie in Wirklichkeit verwandelt.

Und auch Ghana , das westafrikanische Vorzeigeland in Sachen Demokratie, bleibt nicht außen vor. Banden von

Jugendlichen, im Wahlkampf von PolitikerInnen instrumentalisiert, sind nach gewonnener Schlacht vergessen

worden – wahrscheinlich hat Nana Akufo-Addo nach Entlohnung seiner mehr als hundert MinisterInnen und

StaatssekretärInnen kein Geld mehr für sie übrig. Doch das lassen nicht alle mit sich machen – zuletzt haben

circa zwanzig von ihnen öffentliche Aufmerksamkeit erregt, als sie ein Gericht stürmten, den Richter bedrohten

und 13 Kollegen, denen gerade der Prozess gemacht wurde, befreiten.

Der Satten Welt genehm…

Mit Ausnahme von Guinea Bissau, wo inmitten der offensichtlich nach wie vor vom Drogenhandel dominierten

Wirtschaft die politischen Verhältnisse mehr als unstabil bleiben, und inklusive Togos, das fest in dynastischer

Hand ist, inklusive auch der nach wie vor nicht wirklich über Bürgerkrieg und Ebola hinweggekommenen Sierra

Leone und Liberia wird in Westafrika praktisch überall und ganz dominant neoliberale Politik betrieben. Als

Vorbild mag Alassane Ouattara dienen – als ehemaliger Spitzenmanager des Internationalen Währungsfonds

weiß er ganz genau, was das globale Kapital will.

Solch Wirtschaftspolitik tut zwar nur den wenigen gut, die das Glück haben, oben an der Spitze der Pyramide zu

leben, aber dass solche Politik in Westafrika betrieben wird, kann kaum überraschen. Der Neoliberalismus hat

seit den 1980er Jahren, beginnend in den USA und Großbritannien, einen weltweiten Siegeszug angetreten und

mittlerweile finden wir nirgends mehr vollherzige sozialstaatliche oder gar linke Politik – Robert Mugabe und

Jacob Zuma mögen mir verzeihen, wenn ich sogar sie hier miteinschließe

Was die Herrschenden Westafrikas betrifft, fällt jenseits des Neoliberalismus noch eine weitere Gemeinsamkeit

auf: Sie hätten eigentlich alle von den ehemaligen Kolonialmächten ernannt werden können – da ist niemand, der

oder die stört. Der etwas lästige weil unberechenbare Jammeh wurde schließlich auf eine Farm in Zentralafrika

verfrachtet. Würde sich jemand einbilden, im Interesse des Volkes und nicht der UnternehmerInnen aller Länder,

also insbesondere des reichen Auslands, zu regieren, könnte mit ihr oder ihm immer noch verfahren werden wie

mit Muammar al-Gaddafi.

Die Neokolonialmacht

François Hollande nutzt gerade seine letzten Tage an der Spitze Frankreichs für den Versuch, der Nachwelt seine

Wichtigkeit vorzuführen. Dazu ist ihm vor allem eingefallen, seine treuesten Gefolgsleute aus Westafrika nach

Paris einzuladen. Bei ihm daheim scheint ihm ja nicht viel gelungen zu sein, sosehr nicht, dass er nicht einmal

ein zweites Mal kandidiert.

Er war einst angetreten, die Françafrique zu begraben, Beziehungen der Gleichberechtigung einzurichten. Er

hinterlässt jetzt aber eine deutlich ausgebaute französische Militärpräsenz. Vorwand dafür war und ist der

Terrorismus. Was für eine Erfindung! Da können sogar die ganz Starken, die USA, behaupten, dass er so perfid

agiert, dass sie seiner nicht Herr werden. Und insgeheim finanzieren sie ihn (siehe Afghanistan, siehe Syrien)

–weil sie ihn brauchen. Um nichts weniger Paris. In Mali sind die französischen Truppen eingerückt – ich bitte

um Entschuldigung: sie sind natürlich zur Hilfe geeilt –, als die bösen Islamisten den noblen Tuareg immer

frecher die Kontrolle über den Aufstand gegen Bamako strittig machten. Und dann wurden Recht und Ordnung

wiederhergestellt – nicht ganz allerdings, gerade genug, damit Paris von einem Sieg sprechen kann, vor allem

aber nicht zu viel, weil sonst wäre die Fortsetzung der Besatzung – ich bitte um Entschuldigung: der

französischen Militärhilfe – nicht mehr zu rechtfertigen.

Und hier erwies sich Hollandes Genie: Nicht nur sorgte er für einen Kontext, der das Beibehalten der Präsenz der

Truppen des ehemaligen Kolonialherren ermöglichte, es gelang ihm – u.a. durch geschicktes Manövrieren in der

Zentralafrikanischen Republik und auch an der Seite Nigerias gegen Boko Haram – diese Präsenz auf die ganz

Sahel-Zone auszuweiten. Aus der nur malischen Operation Serval wurde so ab 1.August 2014die sahelweite

Operation Barkhane.

Dem Terrorismus also sei gedankt – Frankreich ist wieder groß und es kann seine Waffenexporte verbessern,

weil es sahelweit seine Waffen im Einsatz im Kampf vorführen kann.

Und dass er, François Hollande, es war, der das in der EU immer deutlicher hinter Deutschland zurückfallende

Frankreich seine grandeur wiedergegeben hat, und um sicherzustellen, dass das über seine Ablöse hinaus weiter

so sein wird, dazu geben sich jetzt vier westafrikanische Präsidenten im Elysée die Tür in die Hand. Nigers

Mahamadou Issoufou, Guineas Alpha Condé, Mauretanien Mohamed Ould Abdelaziz und Burkinas Roch Marc

Christian Kaboré.

Bleibt die Frage, was die vier Männer bewegt, sich von der “lahmen Ente“ Hollande so einspannen zu lassen.

Können sie nicht anders als gehorchen, wenn der Herr und Meister ruft?

Marokkanischer Epilog

Immer unübersehbarer tummelt sich da noch wer auf westafrikanischem Terrain: Mohammed VI. Beim rezenten

AU-Gipfel hat sich Marokko wieder in die Afrikanische Union aufnehmen lassen. Dass die Sahrauis-Frage nach

wie vor nicht gelöst ist, Marokko sich nach wie vor weigert, das von der UNO seit Jahrzehnten geforderte

Referendum durchzuführen – egal.

Im Vorfeld des AU-Gipfels war der marokkanische König schon in Begleitung seines Hofstaats durch manch’

schwarzafrikanisches Land gezogen. Um sich politische oder diplomatische Unterstützung zu sichern einerseits,

um Wirtschaftskontakte zu knüpfen andererseits. Denn Marokko ist im Vergleich zur großen Mehrheit der

schwarzafrikanischen Länder ökonomisch ein Schwergewicht. Und hat mit dem Einkaufen auch nicht erst

gestern begonnen, hat zum Beispiel bei den von den Strukturanpassungsprogrammen der Bretton

Woods-Institutionen verordneten Privatisierungen mitgenascht. Es könnte der Eindruck entstehen, es handle sich

hier um eine recht bewusst vorangetriebene ökonomische Kolonisierung Schwarzafrikas durch den

Maghreb-Staat.

Die Ecowas-Mitgliedschaft ist der nächste Schachzug Mohammeds. Ein nicht in Westafrika gelegener Staat

kann zwar der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft eigentlich gar nicht beitreten, und einer Aufnahme

Marokkos stehen auch andere Ecowas- und auch AU-Regeln entgegen – aber wo ein Wille… Der Beitritt dürfte

schon beschlossene Sache sein.

Wenn China oder die USA Mitglied der EU werden wollten, könnten sie das?

Es wird nicht zu Rabats Nachteil sein, würde ich schätzen. So wie das EU-Schwergewicht Deutschland die EU

dazu verwendet, seinen Interessen in der Welt mehr Nachdruck zu verleihen, so wird – auf etwas bescheidenerer

Bühne – Marokko wohl bald die Ecowas dazu benutzen, um an Statur, ja grandeur zu gewinnen.

