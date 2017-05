Dieses Mal erfahren wir bei Afrika TV viel Interessantes über die im Sommer stattfindenden Afrikanischen Festivals in Österreich. Im Studiogespräch mit Alexis Neuberg sind DJ Taff (Na Nang Club Vienna) und Lydia Masina (Akasaa Kinder Workshops). Von 19. bis 21. Mai 2017 ist es wieder so weit: An diesem Wochenende geht die fünfte Auflage des Fests der Begegnung – das Akasaa International Festivals 2017 – in Wien über die Bühne. Ein Ziel der dreitägigen Veranstaltung ist es, die Integration von Menschen mit afrikanischen Wurzeln zu unterstützen. Und natürlich soll das Fest viel Freude bringen – durch Tanz, Spaß, unterschiedlichen Gaumenfreuden und viel Livemusik!